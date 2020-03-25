İstanbul'da 33 yaşındaki genç kadın koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da Acıbadem International Hastanesi'nde çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, 10 Mart 2020 tarihinde yakalandığı koronavirüs salgını hastalığına, tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yenik düştü.

Gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre, hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olduğu, 12 gündür karantinada bulunan Tahtalı'nın ailesinin ise test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS TANISI KONULMUŞTU

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen hastane muayene formunda, 23 Mart 2020 tarihinde 33 yaşındaki Dilek Tahtalı için koronavirüs (Covid-19) tanısı konulmuştu.

ÖLÜM BELGESİNE 'BULAŞICI HASTALIK' YAZILDI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen ölüm belgesine "Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)" yazıldı.

Dilek Tahtalı'nın vefatı sonrası, cenazesinin memleketi Amasya'da Beden Köyü'nde yarın (26 Mart Perşembe) defnedileceği ve ölümünün koronavirüsten olduğunu duyuran İstanbul Beden Köylüler Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:

"VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI (KORONA VAKASI)"

Köyümüz halkından İstanbul'da ikamet etmekte olan İsmail ve Şenel Tahtalı'nın biricik kızları Dilek Tahtalı, yakalandığı hastalığa (KORONAVİRÜS) yenik düşerek hakka yürümüştür. Cenazesi tedavi gördüğü hastaneden alınarak Beden Köyü'ne götürülecek olup 26 Mart 2020 Perşembe günü köy mezarlığında toprağa verilecektir.

Dilek kızımıza Allah'tan rahmet, başta anne ve babası olmak üzere tüm sevenlerine ve Beden Köyü halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

İstanbul Beden Köylüler Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu."