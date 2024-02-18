  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da 7 bin 397 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 7 bin 397 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 7 bin 397 firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:

İstanbul'da 2024 yılında yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 bin 397 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 1 Ocak 2024-15 Şubat 2024 tarihleri arasında haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 25 bin 27 aranan şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu kişilerden cezaları kesinleşen, firari durumda olduğu tespit edilen 7 bin 397 kişinin işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildiği öğrenildi.

Yakalananlar arasında hakkında dolandırıcılık suçlarından 68 yıl 6 ay hapis cezası alan Selçuk T., 57 yıl 11 ay hapis cezası alan Fatih Y.'nin bulunduğu öğrenildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda baskın yapılan evlerde çok sayıda silah ele geçirildiği belirtildi.

Etiketler istanbul firari hükümlü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muğla ve Malatya'da korkutan deprem! Muğla ve Malatya'da korkutan deprem! MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu Başakşehir, City Football Group’a satılıyor Başakşehir, City Football Group’a satılıyor Müge Anlı'da kan donduran olay: Evden kaçan kadın anlattıklarıyla şoke etti Müge Anlı'da kan donduran olay: Evden kaçan kadın anlattıklarıyla şoke etti Maden faciasında yeni gelişme: Şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı Maden faciasında yeni gelişme: Şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı Japonya'dan Ukrayna'ya dev destek Japonya'dan Ukrayna'ya dev destek Bekara ev vermeyen ev sahibi şimdi yandı! Bekara ev vermeyen ev sahibi şimdi yandı! Suç makinesi iş yerine kurşun yağdırdı; savunması pes dedirtti! Suç makinesi iş yerine kurşun yağdırdı; savunması pes dedirtti! Facia göz göre göre gelmiş! Çatlaklar delil olarak sayıldı Facia göz göre göre gelmiş! Çatlaklar delil olarak sayıldı