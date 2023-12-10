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İstanbul'da 822 fırına fahiş fiyat cezası

İstanbul'da 822 fırına fahiş fiyat cezası
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Vali Davut Gül, İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklamada bulundu.

 Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Etiketler fahiş fiyatla ekmek ekmek fiyatları fırın ceza
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