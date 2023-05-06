İstanbul'da barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor

İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. İSKİ'den alınan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı.

İstanbul'da bahar yağmurları aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre barajların doluluk oranı 8 ayın zirvesine yükseldi.

6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49.26 olarak ölçüldü. Son bir haftalık değişim yüzde 0,94 oldu.

Doluluk oranı en düşük olan baraj yüzde 15.15 ile Pabuçdere oldu. Ömerli Barajı ise yüzde 78.3 ile İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 25.37

Büyükçekmece Barajı yüzde 34.48

Darlık Barajı yüzde 64

Elmalı Barajı yüzde 47.19

Istrancalar Barajı yüzde 33.34

Kazandere Barajı yüzde 22.08

Ömerli Barajı yüzde 78.3

Pabuçdere Barajı yüzde 15.15

Sazlıdere Barajı yüzde 33.79

Terkos Barajı yüzde 40.36