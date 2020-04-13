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  3. 13 Nisan 2020 21:32

İstanbul'da bir meydan ile 3 caddeye giriş-çıkış yasaklandı

Beyoğlu Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri'nin yarından itibaren saat 09.00 ile 21.00 arasında 14 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldığını açıkladı.

İstanbul'da bir meydan ile 3 caddeye giriş-çıkış yasaklandı
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Kaymakamlığın açıklaması şu şekilde:

* Koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 – 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

* Sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere, bu cadde ve meydanlarda işyeri/kurumları bulunan esnaf, işyeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri şartıyla giriş ve çıkışlarına izin verilecektir.

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beyoğlu , meydan , koronavirüs
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