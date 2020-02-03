İstanbul'da bir türlü yağmayan kar bu hafta bekleniyor!

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, perşembe günü 8-10 derece düşmesi beklenirken, İstanbul'da kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerinde perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının 8-10 derece arası düşeceğini bildirdi. Perşembe günü İstanbul'da kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının perşembe günüe kadar yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için son hava tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı; Çarşamba günü kuvvetli yağmurlu; Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da yeni haftanın ilk gününde hava (3 Şubat) çok bulutlu olacak. En düşük 9, en yüksek 15 derece olacak havanın yarın en düşük 10, en yüksek 15 derece; Çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 15 derece; Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4 derece; Cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:





















