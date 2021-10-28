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İstanbul’da bu yollar 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bu yollar 29 Ekim’de trafiğe kapatılacak

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak olan yeni AKM binasının açılış töreni nedeniyle Taksim trafik yeniden düzenledi. İşte trafiğe kapanacak yollar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim 2021 Cuma günü düzenlenecek yeni AKM (Atatürk Kültür Merkezi) binası açılış töreni nedeniyle, UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı aldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde, AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yolları da açılacak. Bu kapsamda hazırlanan “Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu”, 29 Ekim 2021 Cuma günü, gün boyu uygulanacak.

Kararla; Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine kadar olan kısmı ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak; Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi.

İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve Zabıta ekipleri ile koordine edecek.

Etiketler istanbul trafik trafiğe kapanacak yollar
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