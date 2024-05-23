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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

 

 

DHA

Etiketler istanbul deaş gözaltı terör örgütü
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