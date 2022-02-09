  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da denetim: Plaka üzerinde oynama yapan sürücüler...

İstanbul'da denetim: Plaka üzerinde oynama yapan sürücüler...

İstanbul'da denetim: Plaka üzerinde oynama yapan sürücüler...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında plaka üzerinde oynama yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında plaka üzerinde oynama yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, araç tescil plakasını farklı cisimler kullanarak usulsüz şekilde kapatan veya plaka üzerinde oynama yaparak kamera sistemlerince (EDS/HGS gibi) okunamaz hale getiren sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. 15 Temmuz Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında yapılan denetimde plakalarını usulsüz şekilde kapatan motosiklet sürücüleri, trafik denetleme Şube müdürlüğüne bağlı sivil trafik polis ekipleri tarafından durduruldu. Toplamda 4 sürücüye 3 bin TL cezai işlem uygulandı. 
Polis ekipleri tarafından uyarılan sürücüler plakalarını temizledikten sonra yoluna devam etti.(DHA) 

Etiketler denetim plaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Halil Falyalı cinayeti sonrasında kimsenin söyleyemediğini o söyledi
İstanbul'da gasp dehşeti! Yaralı halde bacağına sarıldı
Erdoğan hakkında 4 suçlamayla, suç duyurusu
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti'yi terk eden seçmenin tercihini açıkladı
Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Zeynep Koçak'ın korku dolu anları
Uyuşturucu tacirlerine ''drone''lu baskın
Ege'nin incisi İzmir, beyaza büründü
Türkiye'nin flamingo cennetine 2 bin 500 kamyon kar taşındı
O anlar sosyal medyayı salladı: Mert Hakan - Berisha pozisyonu...
''Kafelerde 1 kahve içip saatlerce oturma dönemi sona eriyor''