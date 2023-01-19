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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 151 gözaltı

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 151 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 151 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ocak'ta geniş kapsamlı bir baskın düzenledi.

12 ilçede yapılan operasyonda, toplam 151 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler
Adreslerde yapılan aramalarda 286 kilo 693 gram esrar, 9 bin 900 adet captagon adı verilen uyuşturucu hap, 309 gram sentetik kannobinoid, 42 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 196 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 5  hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266 bin 475 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

"286 kilo esrar ele geçirildi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Etiketler istanbul uyuşturucu operasyon
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