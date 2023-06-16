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İstanbul'da firari 100 kişi yakalandı

İstanbul'da firari 100 kişi yakalandı
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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen operasyona 242 ekip, 464 polis katıldı. 15 Haziran Perşembe Günü saat 06.00'da başlayan operasyonda daha önceden tespit edilen 397 adrese baskın yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda cinayet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında onlarca yıl hapis cezası kesinleşen 100 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlüler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi. 

DHA

Etiketler istanbul hapis cezası firari hükümlü
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