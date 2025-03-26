İstanbul'da gözaltı sayısı artıyor

İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara yönelik soruşturmada kimlikleri tespit edilen 676 kişiden 575'i gözaltına alındı.

İstanbul'da 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart günü başlayan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar arasında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işledikleri tespit edilen 676 kişinin, İstanbul Emniyeti tarafından kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonlarında ve eylem alanlarında yapılan çalışmalarda toplam 575 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 273 kişinin resmi işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 178 kişinin tutuklanmasına, 86 kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına, 38 kişinin ev hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi. Firari durumdaki 101 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kimlikleri tespit edilen 676 şüpheli hakkında yapılan geriye dönük taramalarda, 9 şüphelinin PKK/KCK terör örgütü, 7 şüphelinin DHKP/C terör örgütü, 4 şüphelinin TKP/ML terör örgütü, 3 şüphelinin TKİP terör örgütü, 1 şüphelinin MLKP terör örgütü ile ilişkili dosyalarda sabıka kaydının bulunduğu, 5 şüphelinin ise terör örgütü ilişkisi dışındaki suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

DHA