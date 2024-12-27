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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik kilitlendi

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik kilitlendi
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İstanbul’da haftanın son mesai gününde iş çıkışı saatleri ile beraber trafik felç oldu. Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da, haftanın son mesai çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı. Akşam saatlerinde itibaren şehrin her iki yakasında, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde yoğun trafik oluştu. Yağışın da etkisiyle yoğunlaşan trafikte sürücüler, ilerlemekte zorluk çekerken bazı noktalarda ise durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde her iki yakada yüzde 90’a kadar çıktı.

Etiketler istanbul trafik ibb
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