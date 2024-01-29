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İstanbul’da İETT otobüsü duvara çarptı

İstanbul’da İETT otobüsü duvara çarptı
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İstanbul’da virajı alamayan İETT otobüsü alt geçit duvarına çarparken kazada 7 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada 7 yolcu yaralandı. Beyoğlu’nda yaşanan kaza, Tersane Caddesi'nde saat 11.30 sularına meydana geldi.

İETT otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 7’si yaralandı. Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Tersane Caddesi’nde kısa süreli trafik yaşandı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler iett otobüs duvar
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