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  3. İstanbul’da İranlı uyuşturucu baronuna operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da İranlı uyuşturucu baronuna operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da İranlı uyuşturucu baronuna operasyon: 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, ‘uyuşturucuda yine büyük operasyon’ başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uzun süreli takip sonucu Türkiye’de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi” dedi.

Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.

 

Etiketler uyuşturucu baronu yabancı uyruklu iranlı içişleri içişleri bakanı soylu süleyman soylu operasyon
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