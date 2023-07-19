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İstanbul'da itfaiye aracı takla attı: Yaralılar var

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İstanbul Pendik'te yangın ihbarına giden itfaiye aracının takla atması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Pendik Dedepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.  Yangın ihbarına giden itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Takla atan araçtaki 5 kişi  yaralandı. Çevrede bulunanların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 itfaiyeci ambulanslarla  hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı bir vatandaş, "Burada sürekli kaza oluyor. Virajlı yol, sert giriyorlar viraja direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyorlar. İtfaiye aracının lastiği patladığı için kaza yaptı. Çok kaza oluyor burada. Defalarca İBB'ye yazdım ama ilgilenen olmadı" dedi.  

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

DHA

Etiketler pendik itfaiye aracı trafik kazası
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