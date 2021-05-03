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İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Vali açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43’e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82’ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51’e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre ülke genelinde yapılan aşı sayısı 23 milyon 465 bini aştı.

Etiketler istanbul koronavirüs aşısı
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