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İstanbul’da kaos! Bir yandan sağanak yağış diğer yandan trafik

İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Haftanın ilk iş gününde sağanak yağışın da etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gecenin ilk saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Ufak çaplı su birikintilerine de neden olan yağış, kentin birçok noktasından görüntülendi. 

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 07.25 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 56'ya yükseldi. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

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