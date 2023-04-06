İstanbul'da kapatılan demir yolu hattı yeniden açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda sona gelindiğini açıklamıştı. Bakan Karaismailoğlu, hatla ilgili Yedikule İstasyonu'nda basın açıklaması yaptı. Bakan Karaismailoğlu alana demir yolu iş makinesiyle geldi. Hat hakkında bilgi de alan Bakan Karaismailoğlu'na Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu, "Pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin karayolu bağlantısını da malum zihniyet yapmamıştı. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarına başladık. Devraldığımızda sadece yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi ve bugün itibarıyla işletmeye hazır hale geldi" diye konuştu.

YAYA ODAKLI YENİ NESİL ULAŞIM PROJESİ

Konuşmasına yapılan çalışmalarla depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırdıklarını belirterek başlayan Bakan Karaismailoğlu, "Acil gündemimiz deprem olmasına rağmen Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerimizde çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mız gibi Kazlıçeşme-Sirkeci Hattımız da İstanbul'da devam eden önemli kent içi projelerimizden biridir. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bakanlık olarak öncülük ettiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı, çevre hassasiyetiyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

8 İSTASYONLA KULLANIMA BAŞLATIYORUZ

Yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturuyoruz. Şehirlerimizde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması projelerinin gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biri. Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz" dedi.

HİBRİT KALİTEDE YENİ NESİL ULAŞIM PROJESİ OLUŞTURUYORUZ

Projenin detayları hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Bu proje bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte, kapsamında yer alan, 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 Karayolu ve Yaya Alt Geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 Tescilli İstasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyon ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, skuter gibi imkanlarla da hibrit kalitede, yeni nesil bir ulaşım projesini ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 87 FİZİKİ İLERLEMEYİ BİTİRMİŞ OLDUK

Bakan Karaismailoğlu, "Ayrıca, Samatya ve Cerrahpaşa da sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek, alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa ettik. Sirkeci Liman Bölgesi'ndeki yeni demiryolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlamış oluyoruz. İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlama aşamasına geldik. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirmek üzereyiz. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonlarını da bitirmek üzereyiz. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar da son aşamaya geldik. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri de süratle devam ediyor" diye konuştu.

2023-2053 EKONOMİK KAZANCIMIZ 785 MİLYON EURO OLACAKTIR

Önümüzdeki günlerde tüm çalışmaları bitireceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız 785 milyon euro olacaktır. Açılışını yapacağımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ve şu an bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mızla beraber toplam uzunluğu 62 kilometre olan 6 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'UN RAYLI SİSTEM AĞI 380 KİLOMETREYE YÜKSELECEK

Bakan Karaismailoğlu, "Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ve 22 Ocak 2023 tarihinde açılışını yaptığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosuyla birlikte, İstanbul'a kazandırdığımız metro hattı uzunluğu 124 kilometreyi geçmiştir. Şu an, İstanbul'un raylı sistem ağı 318 kilometre ve bakanlığımız tarafından yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometreye yükselecek. İstanbul ulaşım master planı İstanbul'un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Kısacası, İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz gerekmektedir. Ama maalesef başkaları ne bunların farkında ne de iş yapmaya gönülleri var" dedi.

DEVRALDIĞIMIZDA YÜZDE 5'İNİ TAMAMLABİLDİKLERİ HAT İŞLETMEYE HAZIR HALE GELDİ

Bakan Karaismailoğlu, "Onlar vatandaşı oyalamaya çalışıyor olabilirler. Biz İstanbul'a da Türkiye'ye de hizmeti de eserleri de kazandırmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin karayolu bağlantısını da malum zihniyet yapmamıştı. En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve karayolu bağlantısını hızlıca bitirdik. Yolunu yapmadıkları gibi Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarına başladık. Devraldığımızda sadece yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi ve bugün itibarıyla işletmeye hazır hale geldi. İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek, yeridir, yerindedir. İstanbullular, temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri yerine, yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip etmektedir. İstanbul içerisinde trafik sıkışıklığını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı modern ulaşım sistemleri yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA