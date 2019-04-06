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  3. 06 Nisan 2019 11:16

İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.

İstanbul'da kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı
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İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan O-7 Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 23.59'a kadar trafiğe kapatılmıştı.

Saat 10.40 itibariyle kapalı olan tüm yollar trafiğe tekrar açıldı.

Ekşi, bugün saat 08.00 itibarıyla 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun yüzde 94'e geldiği açıklamıştı.
 
 
 

 

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