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İstanbul'da kar alarmı! ''Zorunlu olmadıkça çıkmayın''

İstanbul'da kar alarmı! ''Zorunlu olmadıkça çıkmayın''
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle saat 18.00'den sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yurttaşları bugün ve yarın beklenen kar sağanakları konusunda uyardı.

Yerlikaya paylaşımında saat 19.00'da dikkat çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da; bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" dedi.

 

Etiketler istanbul kar yağışı tipi
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