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  3. 04 Ekim 2019 15:53

İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu
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İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, 'Kurt Kapanı-15' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Kurulan noktalarda narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.



Uygulama yapılan yerlerden bir de Kadıköy Kuşdili Caddesi oldu. Ekipler şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı ."Zorro" isimli narkotik köpeği de burada görev aldı. Denetimler saat 16.00'ya kadar sürecek.



DHA

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