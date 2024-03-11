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İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı

İstanbul'da metro seferlerine Ramazan ayarı
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Metro İstanbul, Ramazan ayı dolayısıyla seferlerin gece 01.00'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek.

Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek.

İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek.

AA

Etiketler istanbul Ramazan metro seferleri metro istanbul
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