İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı

İstanbul Maltepe Metro İstasyonu'nda mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

Metronun güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Olay esnasında başkalarının da metroda olduğu gözlemlenirken, şahsın kimseye aldırış etmemesi ve tuvaletini yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.