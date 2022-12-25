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İstanbul'da metroda mide bulandıran görüntü: Kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı

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İstanbul Maltepe Metro İstasyonu'nda mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

İstanbul Maltepe'de yer alan metro istasyonunda gerçekleşen skandal izleyenleri şoke etti. Kimliği belirsiz bir erkek, etrafındaki insanlara aldırış etmeden yere eğilerek tuvaletini yaptı.

Metronun güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Olay esnasında başkalarının da metroda olduğu gözlemlenirken, şahsın kimseye aldırış etmemesi ve tuvaletini yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Etiketler metro skandal görüntü
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