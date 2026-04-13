  1. Anasayfa
  2. Güncel
  İstanbul'da mezarlıklar kameralarla donatılacak: Valilik 60 gün süre verdi!

İstanbul'da mezarlıklar kameralarla donatılacak: Valilik 60 gün süre verdi!

İstanbul'da mezarlıklar kameralarla donatılacak: Valilik 60 gün süre verdi!
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, kentteki kabirlerin korunması ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla kritik bir genelge yayınladı. İBB, Emniyet ve Müftülük gibi kurumlara gönderilen yazıyla, tüm ana mezarlıklara 7/24 çalışan yüksek çözünürlüklü kameralar kurulması istendi. Arızalı cihazların onarımı ve yeni sistemlerin kurulumu için 60 gün süre tanındı.

İstanbul Valiliği, mezarlıklarda yaşanan hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş sorunlarının önüne geçmek için kapsamlı bir güvenlik hamlesi başlattı. Vali Davut Gül imzasıyla ilgili kurumlara gönderilen genelgeyle; mezarlık giriş-çıkışları ile "kör nokta" olarak tabir edilen bölgelerin yüksek çözünürlüklü kamera sistemleriyle donatılması talimatı verildi.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Müftülüğünün de aralarında bulunduğu bazı kamu kurumlarına kentteki ana mezarlıklara kamera kurulmasına ilişkin genelge gönderildi. Vali Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda mezarlıklarda kabirlerin korunması, hırsızlık ve tahribat olaylarının önlenmesi için ek tedbirler alınması gerektiği belirtildi. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlığı altında bulunan 7'nci maddesinin anımsatıldığı yazıda, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek ve definle ilgili hizmetleri yürütmenin İstanbul'da Büyükşehir Belediyesinin görev alanında olduğu kaydedildi.

Yazıda ayrıca, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un 'korunma' başlığı altındaki maddesi hatırlatılarak, "Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatıyla veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz" maddesi yer aldı.

60 GÜN SÜRE VERİLDİ

Bu doğrultuda, İstanbul ve ilçelerindeki tüm ana mezarlık giriş­ ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması, gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi istenen yazıda, kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi, aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması, kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan kolluk kuvvetlerinin mezarlık çevresindeki devriye faaliyetlerini artırması, denetimlerin sıklaştırılması ve kurallara aykırı davrananlar hakkında adli ve idari işlem uygulanması istendi. Yazıda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi. 

DHA

Etiketler istanbul valiliği mezarlık güvenliği davut gül kamera
