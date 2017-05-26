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  3. 26 Mayıs 2017 20:03

İstanbul'da rezidans çevresinde hareketli anlar

İstanbul'da Ataşehir'deki bir rezidansa özel harekat polisleri girdi. İtfaiye aracının da geldiği rezidansta hareketliliğin sebebi belli oldu.

İstanbul'da rezidans çevresinde hareketli anlar
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Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Kenan Yekün isimli şahıs polisin iknaları sonucu gözaltına alındı.

Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son buldu. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidanstan çıkarılan 26 yaşındaki Kenan Yekün'ün hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Polisin 5 saatlik müzakareleri sonucunda alkollü de olduğu bildirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. 

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