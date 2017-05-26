İstanbul'da rezidans çevresinde hareketli anlar

Ataşehir'deki Dumankaya İkon Rezindansın çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Kenan Yekün isimli şahıs polisin iknaları sonucu gözaltına alındı.

Dumankaya İkon Rezindansta yaşanan hareketlilik son buldu. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidanstan çıkarılan 26 yaşındaki Kenan Yekün'ün hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Polisin 5 saatlik müzakareleri sonucunda alkollü de olduğu bildirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.