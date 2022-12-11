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İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı

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İstanbul'da etkisini gösteren lodos sonrasında Kadıköy’ü kırmızı yosunlar kapladı.

İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu.

KIRMIZI YOSUNLARLA KAPLANDI

Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan Sahili'ni yine kırmızı yosunlarla kapladı.

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Etiketler sahil yosun kırmızı yosun
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