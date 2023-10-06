İstanbul'da selden etkilenen aileler için 5 milyon TL kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da selden etkilenen aileler için İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'n 5 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık" dedi. 28 Eylül’de İstanbul’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon TL kaynak aktardık. — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 6, 2023