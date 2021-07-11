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İstanbul'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda seyir halindeki eşya yüklü kamyonet bir anda bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay saat 23:30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caner Dikicier yönetimindeki eşya yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü Caner Dikicier durumu fark etmesi üzerine kamyoneti durdurarak terk etti. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet ve kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

“130 BİN LİRAYA YENİ ALMIŞTIK, YANDI GİTTİ"
Kamyonetin sahibi Murat Dikicier "Çocuk eşyaları getirirken bir anda alevlenmiş. Yeğenimizin eşyası vardı. Karşıdan onu almaya gitmişti. Bütün eşyalar yandı. 130 bin liraya yeni almıştık kamyoneti, yandı gitti" ifadelerini kullandı.

Etiketler kamyonet alev yanma
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