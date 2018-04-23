İstanbul'da sıcaklar başladı

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı.

İstanbul'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Çekmeköy'de saat 15.00 sıralarında hava sıcaklığı 27,4'e ulaştı. Silivri'de aynı dakikalarda sıcaklık 27,1 olarak ölçüldü. Eyüp ise 26,3 dereceyi gördü.

Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu.

Sıcak havayı fırsat bilen birkaç kişinin denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Sıcak havadan yakınan bir genç ise kıyafetleriyle denize atladı. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı.