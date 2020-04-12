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  3. 12 Nisan 2020 13:58

İstanbul'da sokağa çıkan iki kişi böyle yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletle dolaşan iki kişiyi fark eden polis ekipleri drone ile takibe aldı. Ekipler kısa süre sonra yasağı delen kişileri yakalayarak ceza kesti.

İstanbul'da sokağa çıkan iki kişi böyle yakalandı
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı denetimler sırasına sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletle dolaşan iki kişi ekipler tarafından durdurulmak istendi. Polisin ihtarlarına uymayan kişiler motosikletle kaçmaya başladı. Ardından polis ekipleri drone yardımıyla kaçan kişileri takip etti. Polis ile motosiklet arasında yaşanan kovalamacanın ardından motosiklette bulunan iki kişi yakalandı. Kişilere Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı. Yakalanan kişilerin suç kayıtları bulunduğu öğrenilirken yakalama anı havadan görüntülendi.

DHA

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motosiklet , drone , sultanbeyli
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