  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da sokakta yaşayanlar otellere yerleştiriliyor

İstanbul'da sokakta yaşayanlar otellere yerleştiriliyor

İstanbul'da sokakta yaşayanlar otellere yerleştiriliyor
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, sokaklarda yaşayan kişileri otellere yerleştirmeye başladı.

İstanbul Valiliği, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından sokakta yaşayan kişilere yönelik 39 ilçede uygulama başlattı. Yapılan uygulamalarda sokakta yaşayan 287 kişi, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından evsizler için oluşturulan merkezlere yerleştirilmeye başlandı. Sağlık problemleri olan kişişer tedavi altına alınırken rehabilitasyon süreci de başlatıldı. Valilik aynı zamanda bu kişileri meslek edindirme kurslarına alınması için de çalışma başlattı.

Valilik tarafından yapılan uygulamaya Fatih ve Eyüpsultan'daki bazı sivil toplum kuruluşları da destek vermek için ilgili yerlere başvuruda bulundu. Öte yandan valilik tarafından sokaktaki kişileri görenlerin 112 ihbar hattına bildirilmesi için uyarılar yapıldı. 

DHA

Etiketler istanbul valiliği evsiz sokakta yaşayanlar otel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meedo ile boşanan Şeyma Subaşı'nın ''dönüşü'' çok hızlı oldu
Togg Sedan'ın yollara çıkacağı tarih resmen açıklandı
Şaka değil gerçek: Benzine 2,10 TL indirim geliyor!
Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu
Fiat Egea fiyat listesi güncellendi: Hem satışlar hem fiyatlar coştu!
Adnan Oktar'a ''içeriden'' bilgi uçuran eski bakan kim ?
500 TL'lik banknot ve TL'den sıfır atılacak mı ? TCMB Başkanı açıkladı
Yine yağmur yine çökme: Üç yılda 3'üncü kez çöktü!
Sular gitti, tarih ortaya çıktı; defineciler bayram etti!
SGK uzmanı Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı