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  3. İstanbul'da taksici terörü bitmiyor! Mesafeyi beğenmeyince hakaret yağdırdı

İstanbul'da taksici terörü bitmiyor! Mesafeyi beğenmeyince hakaret yağdırdı

İstanbul'da bir taksi sürücüsü, mesafeyi beğenmeyince yolcuya hakaret etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CNN TÜRK'ten Burçak Bozkuş ve Engin Öztürk'ün özel haberine göre olayın adresi İstanbul Göztepe. 35 yaşındaki S.Ö. dün sabah hastane çıkışı, Taksi kullanarak evine gitmek istedi. Bindiği taksinin şoförü, mesafeyi beğenmeyince kadına hakaretler yağdırdı.

Gözü dönen taksi şoförü aracın hızını artırıp yolcuya hakaretler etmeye devam etti. Taksi şoförü S.Ö.'ye, "Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim!" ifadeleri kullanıyor. S.Ö.'nün "Durmasaydınız zorla mı bindim aracınıza" sözlerine taksi şoförü, "Zorla bindin kardeşim arabama" yanıtını veriyor.

TAKSİCİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Araçtan inmek isteyen S.Ö'yü araçtan indirmedi. O anları sosyal medyadan paylaşan genç kadın İBB Beyaz Masa’ya şikayet başvurusu yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada taksici hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

CNN Türk

Etiketler istanbul taksi kısa mesafe
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