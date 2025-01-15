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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
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Toplu taşımada önerdiği yüzde 46’lık zam önerisi reddedilen İBB'nin yüzde 35 oranındaki yeni zam talebi UKOME'de kabul edildi. Zamla birlikte İstanbul'da toplu taşımada tam bilet 20 liradan 27 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılması planlanan zam için ikinci teklifi olan yüzde 35 fiyat artışı teklifi kabul edildi.

İBB temsilcisi, konuya ilişkin açıklamasında, "Maliyet artışları nedeniyle Yüzde 46 en az ücret artışı gerektiğini söylüyoruz ama geldiğimiz noktada yüzde 35 artış teklifini uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Gelirin gideri karşılama oranının yüzde 30 oranının altına indiğini ifade eden temsilci, "Yapılan zam kesinlikle yeterli değildir ve yüzde 35 zam bir fedakarlığı işaret etmektedir" dedi

İBB'nin teklif ettiği zam oranı UKOME'de oylanacak. Önceki toplantılarda İBB’nin önerdiği yüzde 46’lık zam önerisi reddedilmişti.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zam sonrası tam bilet 20 liradan 27 liraya yükseldi.

 

 

 

Etiketler İstanbul'da toplu ulaşım toplu ulaşım istanbul ukome ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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