İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine çıktı.

İstanbul'da öğleden önce başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı.

Kentin büyük bir bölümünde şiddetli yağış etkili oluyor. Sağanak kentin trafiğini de olumsuz etkiledi.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin haritasına göre; 17.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.