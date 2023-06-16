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İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay akşam saatlerinde kamyonun kasasına çarptı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 18 ABK ... plakalı kamyonun kasasına çarptı. Tramvayın camları kırılırken, kırılan camlardan dolayı bazı yolcular hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferlerde gecikme meydana geldi. Kaza ile ilgili vatman ve kamyon şoförü ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Etiketler kasa tramvay çarpışma
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