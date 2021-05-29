  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama: Yolcular yürüdü

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

İstanbul Topkapı'da tramvay yolunda meydana gelen kaza sonrası, yolcular tramvaydan indirilerek yürüyerek devam etti.

Kaza 16.00 sıralarında, Topkapı Kavşağı girişinde meydana geldi. Topkapı yönünde ilerleyen kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, ışık direğine çarptıktan sonra, tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası tramvay seferleri Kabataş yönünde kısa süreliğine dururken, seferler tek şeritten devam etti.

Kaza nedeniyle ilerlemeyen tramvayda bulunan yolcular,  inerek bir sonraki durağa kadar yürüdü. Yola giren otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından  seferler normale döndü.

 

 

DHA

Etiketler istanbul topkapı tramvay kazası sefer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyaca ünlü ekonomistlerden dolar ve euro için korkutan tahmin
Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı
Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu
CHP'li Nazlıaka, Erdoğan'ı azmettiricilikle suçladı
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştireyim derken rezil oldu
WhatsApp’tan beklenen açıklama geldi: Gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak?
Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu
Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...
İşte Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istediği maaş