İstanbul'da tramvayda duman paniği! Yolcular tahliye edildi
İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın Topçular İstasyonu'nda tramvaydan yükselen duman kısa süreli paniğe neden oldu.
İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın Topçular İstasyonu'nda tramvay hareket halindeyken dumanlar yükseldi.
Yolcular tahliye edilirken istasyonu duman kapladı.
İncelemenin ardından tehlikeli bir durum görünmemesi üzerine tramvay yoluna devam etti.
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