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  3. İstanbul'da tramvayda duman paniği! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da tramvayda duman paniği! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da tramvayda duman paniği! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın Topçular İstasyonu'nda tramvaydan yükselen duman kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın Topçular İstasyonu'nda tramvay hareket halindeyken dumanlar yükseldi.

Yolcular tahliye edilirken istasyonu duman kapladı.

İncelemenin ardından tehlikeli bir durum görünmemesi üzerine tramvay yoluna devam etti.

Etiketler tramvay duman
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