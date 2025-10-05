İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olacak. Bazı özel hatlar ise kapsam dışında kaldı.
İETT'den yapılan açıklamada, İstanbullular kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile yarın (6 Ekim Pazartesi) ücretsiz seyahat edebilecek.
Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ise ücretsiz uygulama geçerli olmayacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol