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İstanbul'dan 1.093 personel deprem bölgesine gönderildi

İstanbul'dan 1.093 personel deprem bölgesine gönderildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine İstanbul'dan 7 uçakla 1.093 personelin gittiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "AFAD, Arama Kurtarma, Sağlık, Jandarma, Emniyet ve Büyükşehir itfaiye ve İlçe belediyelerine ait ekiplerimizden oluşan 1.093 personelimiz 7 uçakla deprem bölgesine hareket etti. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadeleri yer aldı.

Etiketler istanbul valiliği deprem
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