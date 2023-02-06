İstanbul'dan 1.093 personel deprem bölgesine gönderildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine İstanbul'dan 7 uçakla 1.093 personelin gittiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "AFAD, Arama Kurtarma, Sağlık, Jandarma, Emniyet ve Büyükşehir itfaiye ve İlçe belediyelerine ait ekiplerimizden oluşan 1.093 personelimiz 7 uçakla deprem bölgesine hareket etti. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadeleri yer aldı.
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