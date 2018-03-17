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  3. 17 Mart 2018 14:51

İstanbullular dikkat ! 24 saatlik su kesintisi

İSKİ, Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde 24 saat süreyle bazı noktalarda su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat ! 24 saatlik su kesintisi
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İçme Suyu İsale hatlarında gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 19 Mart Pazartesi günü 10.00 ile 20 Mart 2018 Salı günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım. Arnavutköy ilçesi: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya,Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri. Esenyurt ilçesi: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri. Avcılar ilçesi: Tahtakale Mahallesi. Büyükçekmece ilçesi:Karaağaç Mahallesi’ne su verilemeyecektir."

İHA

su kesintisi , iski
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