İstanbullular dikkat ! 24 saatlik su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçme Suyu İsale hatlarında gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 19 Mart Pazartesi günü 10.00 ile 20 Mart 2018 Salı günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım. Arnavutköy ilçesi: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya,Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri. Esenyurt ilçesi: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri. Avcılar ilçesi: Tahtakale Mahallesi. Büyükçekmece ilçesi:Karaağaç Mahallesi’ne su verilemeyecektir."