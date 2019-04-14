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  3. 14 Nisan 2019 14:41

İstanbullular dikkat ! Marmaray'a derbi düzenlemesi

İstanbul Valiliği, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

İstanbullular dikkat ! Marmaray'a derbi düzenlemesi
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle 14.00 ile 23.00 saatleri arasında Marmaray trenleri Söğütlüçeşme durağında durmayacak. Zeytinburnu-Söğütlüçeşme seferini yapan trenler ise Ayrılık Çeşmesi durağından geri dönecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak derbi mücadelesi nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 14.00 ile 23.00 saatleri arasında Marmaray trenleri Söğütlüçeşme durağında durmayacak.

Zeytinburnu-Söğütlüçeşme seferini yapan trenler ise Ayrılık Çeşmesi durağından geri dönecek.

valilik , marmaray , derbi
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