İstanbullular dikkat ! Marmaray'a derbi düzenlemesi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle 14.00 ile 23.00 saatleri arasında Marmaray trenleri Söğütlüçeşme durağında durmayacak. Zeytinburnu-Söğütlüçeşme seferini yapan trenler ise Ayrılık Çeşmesi durağından geri dönecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak derbi mücadelesi nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 14.00 ile 23.00 saatleri arasında Marmaray trenleri Söğütlüçeşme durağında durmayacak.

Zeytinburnu-Söğütlüçeşme seferini yapan trenler ise Ayrılık Çeşmesi durağından geri dönecek.