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İstanbullular dikkat: Sarı kodlu uyarı!

İstanbullular dikkat: Sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.

Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 

Etiketler sarı kod istanbul
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