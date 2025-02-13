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İstanbul'un bir yemyeşil askeri alanı daha imara açıldı

İstanbul'un bir yemyeşil askeri alanı daha imara açıldı
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İstanbul'da bir eski askeri alan daha imara açıldı. Esenler’deki Topkule ve Baştabya Kışlaları’nın da bulunduğu alana 4 bin 156 konutluk yeni bir konut projesi inşa edilecek.

İstanbul Esenler’deki Topkule ve Baştabya Kışlaları’nın da bulunduğu alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) bağlı Emlak Konut’un projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay verildi. Bu onayla birlikte Atışalanı mahallesinde sosyal konut inşa edilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göre proje 264 bin 400 metrekarelik ala etki edecek. 1682 ada 1 parsel ve 1683 ada 1 parseli kapsayan alanda toplamda 69 blok inşaatı yapılacak. Bu bloklarda da 4 bin 156 konut, 33 kapıcı dairesi ve 140 ticari alan yer alacak. Ayrıca 2 bin 710 araçlık otopark da inşa edilecek. Projenin bedeli “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliği”ne göre 16 milyar 428 milyon 118 bin 558 TL olarak hesaplandı. 2028’in son çeyreğinde bitmesi planlanan proje kapsamında binalar ise yedi katlı olacak.

AK Parti İstabul'u kaybettiğinde protokol iptal edilmişti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Esenler’deki 720 hektarlık askeri alan, 2016’da Esenler Belediyesi’ne devredildi. Belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından imzalanan protokolün ardından yapılacak olan rezerv konutların yüzde 10’u İBB’ye devredilecekti. Ancak AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerinde büyükşehiri kaybetmesinin ardından protokol iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ bölgedeki çalışmaları üstlendi. Geçen aylarda da Emlak Konut 1692 ada 2 parseldeki taşınmazı da TOKİ’yle protokol imzalayarak satın aldı.

Cumhuriyet

Etiketler Emlak Konut konut konut projesi askeri alan
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