İstanbul'un Kız Kulesi hasreti bitiyor: Restorasyon sonrası son hali görüntülendi
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.
İki yılı aşkın süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi için güzel haber İstanbul Valiliği'nden geldi.
2 yılı aşkın süren çalışmalar sonucunda restore edilen Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor.
İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi'nın, 1 Mart 2024’ten itibaren ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu. Valilik ulaşımın, Üsküdar-Salacak Sahil Düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesinden sağlanacağını açıkladı. Kuleye tekne seferleri, 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir şeklinde yapılacak.
#İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi, 1 Mart 2024’ten itibaren yeniden ziyarete açılıyor.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 29, 2024
📢 Ulaşım, Üsküdar-Salacak Sahil Düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesinden sağlanacak,
Tekne seferleri, 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir şeklinde gerçekleştirilecektir. pic.twitter.com/2BYQLnibUX
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