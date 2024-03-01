  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un Kız Kulesi hasreti bitiyor: Restorasyon sonrası son hali görüntülendi

İstanbul'un Kız Kulesi hasreti bitiyor: Restorasyon sonrası son hali görüntülendi

Güncelleme:

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugünden itibaren yeniden ziyaretçileri ağırlayacak.

İki yılı aşkın süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi için güzel haber İstanbul Valiliği'nden geldi. 

2 yılı aşkın süren çalışmalar sonucunda restore edilen Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi'nın, 1 Mart 2024’ten itibaren ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu. Valilik ulaşımın, Üsküdar-Salacak Sahil Düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesinden sağlanacağını açıkladı. Kuleye tekne seferleri, 09.30-17.00 arasında yarım saatte bir şeklinde yapılacak.

 

Etiketler kız kulesi ziyaret restorasyon istanbul valiliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da kupaya veda etti Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da kupaya veda etti Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Motorinde büyük indirim... Hemen depoları doldurun Motorinde büyük indirim... Hemen depoları doldurun Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! Milli sporcu hayatını kaybetti Milli sporcu hayatını kaybetti Bahçeli'den emekli aylığı açıklaması Bahçeli'den emekli aylığı açıklaması Düğünde yerel seçim kavgası: Salon savaş yerine döndü Düğünde yerel seçim kavgası: Salon savaş yerine döndü