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İstanbul'un yarım asırlık ağaçları kesildi, konut projesi geliyor

İstanbul'un yarım asırlık ağaçları kesildi, konut projesi geliyor

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeşil alan olacak" dediği boşaltılan ve Kuzey Ormanları hattının başlangıç noktası olarak bilinen Çekmeköy Kışlası'nın arazisinde, İstanbul'un yarım asırlık ağaçları kesildi.

İstanbul'da 15 Temmuz 2016’daki FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ardından kentin dışına taşınmaya başlanan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise “Yeşil alan olacak” dediği askeri arazilerden Çekmeköy Kışlası olarak bilinen İstanbul’daki Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası’nda da çevre katliamı devam ediyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Boşaltılan askeri arazi bir süre önce Emlak Konut’a devredildi. Emlak Konut ise arazi için Çınarköy adı altında 1774 konut, 141 villa ve 56 ticari alanın yer aldığı bir proje hazırladı. İnşaat projesi için yaklaşık üç ay önce askeri araziye giren iş makineleri askeriyeye ait yapılara yıkarak inşaat çalışmalarına başladı.

Ancak büyük kısmı ormanlık olan arazide son günlerde ağaç katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Kuzey Ormanlarının da başlangıcı olarak kabul edilen alanda metrelerce uzunluğundaki yüzlerce 40-50 yıllık ağaç kesildi ve kütüğe dönüştürüldü.

Daha önce ise arazide yaklaşık bin 500 ağaç işaretlenmişti. Dün ise işaretlenen ağaçların çok büyük bir bölümünün kesildiği görüldü. Arazide iş makineleri 24 saat aralıksız çalışırken binlerce ağacın da kesileceği belirtiliyor. Ağaç kesimini gizlemek için de kışla arazisini çevreleyen duvarların üzerine yaklaşık iki metre yüksekliğinde paravanlar yerleştirdi.

Kesilmeden önce çok sayıda ağacın bulunduğu alan.

 

Birgün

Etiketler Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası çekmeköy kışlası orman katliamı istanbul kuzey ormanları
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