İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi (Resmi tatiller hangi güne denk geliyor?)

Kurban Bayramı tatili ne zaman? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor? 2021'in resmi tatil günlerini sizin için derledik...

2021 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan tatil planı yapmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Bayram ayın kaçında?'' sorulara yanıt arıyor. Diğer yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda yasak olup olmayacağı merak konusu. İşte resmi tatiller hakkında detaylar...



KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre, Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bu sebeple bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyor. Ancak henüz resmi açıklama yapılmadı.



2021 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:



Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de resmi tatil günleri. 2021 yılının resmi tatil günlerini sizin için derledik.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 yılında perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz günü izin alan çalışanlar için 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

Kurban Bayramı

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu. Tatilin 9 güne çıkarılması ihtimali de masada. Henüz resmi açıklama yapılmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2021’de cuma gününe denk geliyor.