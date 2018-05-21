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  3. 21 Mayıs 2018 18:59

İşte AK Parti'nin en genç adayı

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

İşte AK Parti'nin en genç adayı
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AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinin Yüksek Seçim  Kurulu'na (YSK) teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli  oldu.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram en genç , Mardin4.sıradan aday gösterilen Ahmet Munip Yıldızoğlu ise 70 yaşında en  yaşlı milletvekili adayı olarak listede kendine yer buldu.

AK Parti'nin mevcut 167 milletvekili, 24 Haziran'da  yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yeniden aday gösterildi.   

AK Parti'de 126 kadın  milletvekili adayı listede kendisine yer bulurken, 474 erkek adaya listelerde yer  verildi.

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