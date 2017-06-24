İşte Ankara’daki Şehitler Abidesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında 15 Temmuz şehitleri anısına yaptırılan Şehitler Abidesi'nde Rabia vurgusu dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin yapım çalışmalarını sürdürüyor. Abide, 30 metre yüksekliğinde, dört yüzeyli bir kule şeklinde tasarlandı. Ressam Sinan Turaman'ın tasarladığı anıtta, çelik konstrüksiyon üzerine Safranbolu taşı kullanılacak.

DARBECİLERE DİRENEN HALK...



Anıt, 8 köşeli Selçuklu yıldızının içine oturacak. Abidenin üzerine 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ifadeleri yazıldı. Abidenin üst noktasında ay ve yıldızı sırtlayan halk, darbecilere karşı direniş gösteren vatandaşları simgeledi. Abidenin yüzey kısımlarında Türk bayrağı, Türkiye haritası, halkı simgeleyen heykeller ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Her bir yüzeyde "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadeleri yer alacak olan anıtta "tek bayrak" yazan yüzeyde dalgalanan bayrak rölyefi bulunacak. "Tek millet" yazan tarafta ise direniş gösteren halkın ifade edildiği bronz heykeller yer alacak. "Tek millet"i simgeleyen heykeller toplumun tüm kesimlerini simgeliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bakan yüzeyinde ise "tek devlet" ifadesi ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer alacak. "Tek vatan" yazılı yüzeyde de, Türkiye haritasının rölyefi ve 81 ilin ismi bulunacak.

EN ÜSTTE HALİSDEMİR'İN İSMİ OLACAK



Anıtın iç kısmında ise 249 şehidin özel olarak hazırlanmış portreleri yer alacak. İç kısmın ortasındaki mozoleye şehitlerin isimleri işlenecek. En üstte ise şehit Ömer Halisdemir'in adı olacak. Anıtın üst kısmında ise ay yıldızı sırtlayan vatandaşları simgeleyen heykellere yer verilecek. Anıtın bir benzeri de TBMM'ye inşa edilecek. TBMM'ye yapılacak anıtın üzerinde TBMM forsu yer alacak. İstanbul'daki ve Ankara'daki anıtların açılışı 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.