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  3. 16 Ekim 2019 18:55

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o fabrika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristlere tünel yapımı için yardım ettiğini açıkladığı Fransız şirketine ait devasa çimento fabrikasının son görüntüleri ortaya çıktı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o fabrika
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında Suriye’deki teröristlerin kullandığı tünellerin yapılmasında Fransız şirket LaFarge’ın destek sağladığını açıklamıştı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar o fabrikanın son halini paylaştı.

Suriye’de Amerika Kobani ile Ayn İsa arasındaki üssünden çekildi. Ancak ABD bu üssün başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için devasa üssü patlayıcı ve F- 18 savaş uçaklarıyla vurdu. Üssün hemen bitişiğindeki LaFarge’ın devasa fabrikasına ise dokunmadı. Daha sonra bu üsse Rus birlikleri konuşlandı.

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erdoğan , fransız , fabrika
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