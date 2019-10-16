İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o fabrika

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında Suriye’deki teröristlerin kullandığı tünellerin yapılmasında Fransız şirket LaFarge’ın destek sağladığını açıklamıştı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar o fabrikanın son halini paylaştı.

Suriye’de Amerika Kobani ile Ayn İsa arasındaki üssünden çekildi. Ancak ABD bu üssün başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için devasa üssü patlayıcı ve F- 18 savaş uçaklarıyla vurdu. Üssün hemen bitişiğindeki LaFarge’ın devasa fabrikasına ise dokunmadı. Daha sonra bu üsse Rus birlikleri konuşlandı.